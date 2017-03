Décès à 81 ans d'Eddy Pauwels, ancien porteur du maillot jaune et 9e du Tour 1961

Il remporta quatre étapes du Tour de France, porta le maillot jaune durant cinq jours. Il se classe9e de la Grande Boucle en 1961 (1er Belge) et 10e en 1962. Ses funérailles seront célébrées à l'abbaye Saint-Bernard de Bornem (Kloosterstraat) le lundi 13 mars à 10h00.

Professionnel entre 1959 et 1966, Eddy Pauwels a aussi fini à la 9e place de la Vuelta en 1962.

En 1959, il s'empara pendant une journée du maillot jaune sur le Tour, le 3 juillet, à l'issue de 9e étape Bordeaux-Bayonne. Il le retrouva également l'espace d'une journée après la 16e étape: Clermont-Ferrand - Saint-Etienne.

Deux ans plus tard, il s'offre deux victoires d'étapes: la 14e entre Montpellier et Perpignan et la 17e entre Luchon et Pau. C'est encore à Pau, en 1962, qu'il décroche un 3e succès à l'issue de la 11e étape partie de Bayonne.

Sa dernière victoire dans le Tour, il la signera en 1963 à l'occasion de la 1e étape Nogent-sur-Marne - Épernay. Ce succès lui permettra d'endosser le premier maillot jaune du 50e Tour de France. Il le conservera jusqu'à la 4e étape, à Roubaix, après avoir traversé en jaune la Belgique et les deux étapes dont les arrivées étaient jugées à Jambes, en ligne (remportée par Rik Van Looy) puis en contre-la-montre par équipes (gagnée par Pelforth-Sauvage-Lejeune).