Coup de force de Chris Froome au Tour d'Italie: vainqueur et nouveau maillot rose

Chris Froome a démarré à 80 kilomètres de l'arrivée. L'équipe Sky avait déjà durci la course dans le colle delle Fenestre, dont les 7800 derniers mètres ne sont pas goudronnés. L'ascension, très longue (18,5 km), a grimpé jusqu'à 2178 mètres, le point le plus haut de ce Giro. Le Britannique a pris ensuite les choses en main avec un final très raide (7,2 km à 9,1 %) alors que son compatriote Simon Yates (Mitchelton-Scott), en tête du Giro depuis la 6e étape, était largué à plus de 20 minutes déjà dans le final. Il comptait 3:22 d'avance sur Froome au départ de l'étape.

Le grimpeur italien Domenico Pozzovivo, troisième du classement au départ de Venaria Reale, a été distancé lui aussi dans le colle delle Fenestre.

Un groupe de cinq coureurs, composé du Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb), du Français Thibault Pinot et de Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), à la lutte pour limiter la casse avec Froome, ainsi que l'Espagnol Miguel Ángel López (Astana) et l'Equatorien Richard Carapaz (Movistar), à la lutte pour le maillot blanc.

Froome, qui prend part pour la première fois au Giro depuis 2010, a enlevé son deuxième succès depuis le départ, après sa victoire samedi dernier au Monte Zoncolan. Chris Froome a devancé Richard Carapaz, 2e à 3:00 et Thibaut Pinot, 3e à 3:07. Tom Dumoulin a terminé 5e à 3:23 pour rester 2e au général à 40 secondes. Thibaut Pinot, 3e, est à 4:17.

La participation du Britannique, 33 ans, n'était pas assurée à cause de son contrôle antidopage "anormal" de la Vuelta en septembre dernier. Mais la procédure étant encore en cours, Froome a pu se présenter au départ de Jérusalem.

Samedi, l'étape sera disputée aussi en montagne avec une étape de 214 kilomètres entre Susa et Cervinia. L'arrivée est prévue dimanche à Rome.