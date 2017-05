Chris Froome renversé par un chauffard s'en sort bien

Le triple vainqueur du Tour de France (2013, 2015 et 2016) a été renversé par un chauffard impatient, a en effet twitté le Britannique de 31 ans à côté d'une photo de son vélo complètement détruit.

"J'ai été renversé volontairement par un conducteur impatient qui m'a même suivi sur le trottoir. Heureusement je vais bien. Vélo embouti. Le chauffard a continué sa route !".

On suppose que cette affaire, la troisième en peu de temps après l'accident mortel de Michele Scarponi le 22 avril, et l'agression de Yoann Offredo trois jours plus tard, ne restera pas sans suite...