Chris Froome, à la veille du départ du Tour: "Je ne déshonorerai jamais le maillot jaune"

"J'étais complètement honnête quand je disais, sur le podium des Champs-Elysées, que jamais je ne déshonorerai le maillot jaune", a écrit le quadruple vainqueur de la Grande Boucle, assurant qu'il l'avait toujours gagné loyalement. "Gagner en trichant aurait été une défaite personnelle", a-t-il ajouté.

Lundi, l'Union cycliste internationale (UCI) et l'Agence mondiale antidopage (AMA) ont décidé de ne pas suspendre le Britannique pour son contrôle "anormal", estimant que le taux excessif ne constituait pas un contrôle positif. "Je souffre d'asthme depuis l'enfance et, comme des millions d'asthmatiques, j'utilise un inhalateur de salbutamol afin d'en soulager les symptômes", a expliqué le Britannique, 33 ans. "Vers la fin du Tour d'Espagne, mon asthme s'est aggravé, ce qui m'a conduit à augmenter le nombre de bouffées, conformément à l'avis médical dans le but de traiter le problème. Je connais parfaitement les règles et je sais exactement combien de bouffées j'ai le droit de prendre", a assuré Froome.

Le leader de l'équipe Sky se présente donc en Vendée avec l'objectif fou de remporter un 4e grand tour de rang et de réaliser le doublé Giro-Tour en 2018. Sifflé lors de la traditionnelle présentation des équipes, le Kényan blanc a reconnu que les "préparatifs de la course n'ont pas été des plus évidents". "Que ce soit pour moi, pour les organisateurs de la course et pour vous, tous les fans de cyclisme et Français, bref tous ceux qui représentent le véritable coeur du Tour de France", reconnaissant également "légitimes" les questions soulevées par son contrôle anormal. Le 105e Tour de France s'élancera samedi depuis Noirmoutier-en-l'Île en Vendée.