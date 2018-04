Alejandro Valverde, quintuple lauréat, a confiance en son punch final

Valverde a remporté la Flèche Wallonne pour la première fois en 2006. Sevré de victoire jusqu'en 2013, il est quadruple lauréat en titre. "Je pense que le Mur de Huy s'adapte parfaitement à mes caractéristiques. J'essaye de faire en sorte que personne ne parte, je calcule ma distance et ensuite j'accélère. C'est une distance que je maîtrise très bien, c'est là que j'ai l'avantage. Liège a aussi une arrivée qui me plaît beaucoup, avec un final exigeant."

Si Valverde venait à s'imposer à Huy, il signerait un dixième succès sur les classiques ardennaises. En effet, son palmarès impressionnant est déjà riche de 4 sacres sur Liège-Bastogne-Liège. Autant à l'aise sur des courses à étapes que des classiques d'un jour, l'Espagnol apprécie tout particulièrement ce diptyque wallon. "Un parcours tortueux et exigeant m'avantage. Pour moi aussi c'est plus dur, mais tout devient plus facile dans le final. Mes rivaux ont souffert, je n'ai plus besoin de faire les mêmes efforts pour me placer."

Le leader de l'équipe Movistar, déjà 9 victoires cette saison, pourra s'appuyer sur un solide collectif pour le placer sur orbite avec, entre autres, ses compatriotes Mikel Landa et Marc Soler. Les principaux rivaux de Valverde seront le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) et l'Irlandais Dan Martin (Emirates), abonnés aux deuxièmes places. Du côté belge, il faudra surveiller Dylan Teuns (BMC), Tim Wellens (Lotto Soudal) ou encore Philippe Gilbert (Quick-Step Floors).