Volley-ball: La Belgique débute son tournoi par une défaite contre les Pays-Bas

La Belgique du sélectionneur Gert Vande Broek a très bien entamé sa rencontre, empochant le premier set sur le score de 23-25. Mais les Néerlandaises se sont ensuite montrées intraitables. En effet, les 'Oranje' ont remporté, de manière relativement facile, les trois manches suivantes (25-12, 25-21 et 25-14). Plus tôt dans la journée, la Serbie s'est imposée 3-0 contre la Tchéquie.

Tombées dans ce qui est considéré comme le "groupe de la mort", les Yellow Tigers affronteront samedi (18h) la Tchéquie (FIVB 23) et dimanche (18h) la Serbie (FIVB 3), vice-championne olympique.

Seul le vainqueur de la poule est directement qualifié, les deuxième et troisième disputeront des barrages. L'objectif de Gert Vande Broek est d'atteindre les quarts via les barrages. "Cela se jouera contre la République Tchèque, un adversaire que nous pouvons gérer, nous l'avons déjà prouvé", a-t-il déclaré plus tôt cette semaine.

Lors de l'Euro 2015 disputé aux Pays-Bas et en Belgique, les Yellow Tigers avaient pris la 6e place. En 2013, Gert Vande Broek et ses joueuses avaient décroché la médaille de bronze en Allemagne et en Suisse, battant la Serbie en petite finale.