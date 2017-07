Voile : Francis Joyon bat le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire

Six mois après avoir établi le record du tour du monde en équipage (40 jours), Joyon a amélioré son record de l'Atlantique - qui datait du 16 juin 2013 (5 j 2 h 56 minutes) - de 49 minutes, a annoncé mercredi son équipe.

Le marin de 61 ans a quitté New York vendredi 7 juillet à 01h30 belges (6 juillet 19h30 locales) et a franchi la "ligne d'arrivée" mercredi à 3h37 au Cap Lizard (ENG), point de validation des records de traversées de l'Atlantique.

Joyon a signé un record surprise alors que cette traversée de l'Atlantique n'était à l'origine qu'un voyage retour après une course transatlantique. Il a réalisé sa performance sans l'aide d'un routage météo et sans attendre une fenêtre météo favorable.

Il a pris de vitesse Thomas Coville (Sodebo), détenteur du record du tour du monde en solitaire (49 jours), également présent à New York et qui, lui, attend, une fenêtre météo pour partir en quête de ce record, un objectif qu'il s'est fixé il y a quelques semaines.

Joyon - comme Coville - avait pris part à une course inédite en équipage entre quatre des plus grands multicoques du monde (Ultime), The Bridge, ralliant Saint-Nazaire à New York. Joyon a terminé 2e, mardi 4 juillet, derrière François Gabart (Macif).

Le navigateur avait décidé de ramener seul son bateau dans son port d'attache, à La-Trinité-sur-Mer.