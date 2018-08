Vettel s'impose à Spa-Francorchamps devant Hamilton, Vandoorne 15e

Sebastian Vettel (Ferrari) a inscrit son nom au palmarès du GP de Belgique, 13e étape de la saison 2018 de Formule 1, dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps. L'Allemand a devancé le champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Stoffel Vandoorne (McLaren), parti de la 20e et dernière position, a terminé 15e et dernier de la course.