Verstappen malheureux chez Red Bull

Après une quatrième et une cinquième place en Grande-Bretagne et en Hongrie, Max Verstappen (19 ans) espérait que les problèmes du moteur Renault appartenaient enfin au passé mais à Spa-Francorchamps, le Belgo-Néerlandais a encore été contraint à l'abandon. " Se retirer après huit tours, c'est inacceptable ", a pesté le pilote, qui a disparu de la course pour la sixième fois cette saison.

En Espagne et en Autriche, il a eu un accident peu après le départ. Il a ensuite eu un problème de freins et dans trois courses, le moteur Renault l'a trahi. " Il n'est pas assez puissant et en plus, il n'est pas fiable ", reconnaît le patron de l'écurie, Christian Horner. " Mais nous sommes impuissants. Nous pouvons juste espérer que Renault conçoive un meilleur moteur la saison prochaine. "

L'explication ne satisfait pas Verstappen, cinquième du classement des pilotes l'année passée et le plus rapide au GP d'Espagne, même si le propriétaire de l'écurie, Dieter Mateschitz, considère que c'est là un formidable défi pour son jeune pilote. " C'est avant tout un test de caractère ", a-t-il déclaré à Speedweek.

Verstappen a signé un contrat de trois saisons l'année dernière mais on craint qu'il ne veuille partir avant son terme. " Je veux que Max devienne le plus jeune champion du monde au volant d'une Red Bull. Il sera difficile de le garder si nous n'obtenons pas un bolide compétitif mais pour le moment, il n'y a pas de place vacante dans les grandes équipes et toutes les autres ont régressé. Max le sait pertinemment. "

D'après The Independent, Verstappen serait sur le point de rejoindre Ferrari. Sebastian Vettel a prolongé son contrat jusqu'en 2020 mais celui de Kimi Räikkönen prend fin après la saison 2018. L'adolescent reste vague quant à ses projets d'avenir. " Tout ce que je peux dire, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça. "