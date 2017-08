Usain Bolt, un départ à la Carl Lewis et à la Michael Johnson?

Cette retraite aura lieu à Londres au soir du 13 août à l'occasion de la finale du relais 4X100 mètres des 16es championnats du monde. Le Jamaïcain aura visé auparavant, dès le samedi 5 août, un 4e titre dans l'épreuve reine du 100 mètres. Il pourrait venir s'ajouter à ceux gagnés en 2009, 2013 et 2015. Le recordman du monde des 100, 200 et 4X100 mètres est à ce jour le plus titré des athlètes en championnats du monde avec 11 titres (sans compter deux médailles d'argent).

Avant lui, deux autres étoiles incontestées des pistes en tartan ont connu eux aussi leur dernier grand rendez-vous.

L'Américain Carl Lewis a fait ses adieux aux championnats du monde, en 1993, à Stuttgart. Triple champion du monde consécutif du 100 m (1983-1987-1991, à l'époque les Mondiaux avaient lieu tous les quatre ans) et octuple médaille d'or (plus une en argent et une en bronze), "King Carl" avait dû se contenter d'une 4e place dans l'épreuve du 100 m, enlevée par le Britannique Linford Christie, et d'une médaille de bronze sur 200 mètres qui avait vu le succès du Namibien Frankie Fredericks. Barré en sprint, Lewis ajoutera à son palmarès un 4e titre olympique consécutif au saut en longueur lors des JO d'Atlanta en 1996, à l'âge de 35 ans.

Son compatriote Michael Johnson, octuple champion du monde (2 sacres sur 200 m, 4 sur 400 m, et 2 sur 4X400 m), a fait ses adieux en championnats du monde en pulvérisant le record du monde du 400 m (43.18) à Séville en 1999. Une marque qui tiendra 17 ans jusqu'à la finale des JO de Rio. "The statue" effectua sa dernière grande sortie, douze mois plus tard, aux Jeux de Sydney. Il y enleva un 2e titre consécutif sur le tour de piste à 33 ans.