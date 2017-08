Usain Bolt: "Gatlin mérite d'être là. Il a payé"

Le Jamaïcain, qui courait la dernière course individuelle de sa carrière, a été devancé par les Américains Justin Gatlin (9.92) et Christian Coleman (9.94). "Mon départ m'a tué", a reconnu Bolt pour expliquer sa défaite. Son temps de réaction 0.183 seconde était en effet bien loin des 0.123 de Coleman et des 0.132 de Gatlin.

"Normalement, je deviens meilleur au fil des tours, mais je ne suis pas parvenu à tout mettre en place. Mon départ a été un souci toute la semaine. Quand je suis sorti des blocks. Oooch. Je savais que cela allait être difficile."

"C'était dur. Un peu stressant" a-t-il ajouté à propos de la dernière course de sa carrière. "Je suis venu ici comme dans tous les autres championnats et j'ai donné le meilleur de moi-même. Merci pour le soutien. Je ne pouvais pas espérer ceci d'un autre public. Il m'a poussé à donner le meilleur de moi-même."

"Je n'ai aucun regret et certainement pas celui de ne pas courir le 200 m. Cela aurait probablement été pire. Je ne suis pas en forme pour courir le 200 mètres."

"L'ambiance était sensationnelle ici à Londres. Je suis juste déçu de ne pas avoir réussi à faire mieux pour les spectateurs. Mais cela arrive parfois (rarement en ce qui le concerne, ndlr). Le soutien que j'ai reçu a été exceptionnel tout au long des années."

"Maintenant, je veux vivre normalement, faire ce que je veux. J'ai hâte d'en profiter."

Interrogé sur son vainqueur Gatlin, qui traîne derrière lui sa réputation d'athlète dopé, Usain Bolt a estimé qu'il "était un athlète comme un autre. Il a payé (il a purgé sa suspension) et donc il a le droit d'être là. Il a travaillé dur. C'est un grand athlète. Ce fut mon plus redoutable adversaire au fil des années."

Maigre consolation pour le Jamaïcain, en remportant cette médaille de bronze, la première de sa carrière en championnats du monde, il porte son total à 14 et rejoint sa compatriote Merlene Ottey qui est aussi montée à 14 reprises sur un podium mondial. Bolt a enlevé 11 titres (2 médailles d'argent et 1 de bronze). Ottey compte 3 titres complétés de 4 médailles d'argent et 7 de bronze).