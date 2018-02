Il s'agissait de la 41e édition de cette course insolite sur les marchés de l'Empire State Building l'un des plus hauts et plus emblématiques gratte-ciel de New York. L'objectif de cette course est d'atteindre le plus rapidement possible l'observatoire de l'immeuble qui se trouve au 86e étage à 326 mètres de hauteur.

Chez les femmes, c'est l'Australienne Suzy Walsham qui a remporté la course avec un temps de 12 minutes et 56 secondes.

Deux cents coureurs ont participé à l'épreuve.