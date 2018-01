Trois snowboardeurs belges iront à Pyeongchang

C'est historique, trois snowboardeurs belges iront aux Jeux Olympiques d'hiver, qui débuteront le 9 février à Pyeongchang. En effet, la fédération flamande de ski et de snowboard a annoncé vendredi que Seppe Smits, Stef Vandeweyer et Sebbe De Buck figuraient parmi le top 40 qualificatif pour les Jeux et défendront donc les couleurs de la Belgique en Corée du Sud.