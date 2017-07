Tout doit aller plus vite en NBA

Pour suivre un match complet de NBA, il faut y consacrer beaucoup de temps : jusqu'à deux heures et demie, indépendamment de la présentation et des analyses d'après-match. Surtout quand c'est passionnant et qu'en fin de partie, le jeu est interrompu par de fréquents time-out. Ces dernières années, c'était une des plaintes récurrentes des supporters : les matches ressemblaient à d'interminables parties d'échecs.

La NBA change les choses dès la saison prochaine : le nombre de time-out par match passe de neuf à sept par équipe, avec un maximum de deux au lieu de trois dans les trois dernières minutes et deux au lieu de trois durant d'éventuelles prolongations. Leur longueur est également adaptée : on supprime les time-out de 90 secondes et ceux de vingt, qui durent en fait 60 secondes. Désormais, chaque interruption de jeu durera exactement 75 secondes.

La durée de la mi-temps est aussi strictement fixée : quinze minutes, ni plus, ni moins. Souvent, cette pause durait jusqu'à vingt minutes à cause de shows trop longs ou de cérémonies spéciales. Cela perturbait la routine des joueurs et les énervait. Ces mesures doivent rendre le jeu plus fluide, réduire la durée moyenne des matches, actuellement de deux heures quinze, et ainsi offrir un meilleur moment aux téléspectateurs.

La NBA a déjà pu diminuer la durée moyenne d'un match de huit minutes ces dernières années, notamment en investissant douze millions d'euros dans un Replay Center, qui permet aux arbitres de revoir plus vite les phases discutables sur un écran. Les images, fournies plus clairement et plus vite, réduisent le temps de décision et donc la durée des matches. Ceux-ci vont donc être encore raccourcis, à la grande satisfaction des joueurs et des supporters. Les chaînes TV sont moins heureuses car moins de time-out, ça veut dire moins de pages publicitaires. Mais ça n'a pas fait reculer la NBA.

Par Jonas Creteur