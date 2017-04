Tirage compliqué pour Charline Van Snick à l'Euro de judo

Si elle se qualifie pour les quarts de finale, Van Snick, dont c'est le premier Euro en -52, pourrait y affronter la tenante du titre et championne olympique, la Kosovare Majlinda Kelmendi, numéro 1 mondiale. Celle-ci a été championne du monde en 2013 à Rio et 2014 à Chelyabinsk et a remporté en février le Grand Chelem de Paris.

Egalement en -52 kg, Myriam Blavier (IJF 96) affrontera au 1er tour la Portugaise Leandra Freitas (IJF 68).

Chez les messieurs, trois Belges monteront sur le tatami jeudi. En -60 kg, Jorre Verstraeten (IJF 146) débutera face au Hongrois Akos Bartha (IJF 121). En -66 kg, Kenneth Van Gansbeke (IJF 38) affrontera le Turc Sinan Sandal (IJF 41) tandis que Jasper Lefevere (IJF 52) combattra face au junior chypriote Christos Trikomitis (non classé).