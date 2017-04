Thomas Pieters 4e de son premier Masters, Garcia vainqueur

L'Espagnol Sergio Garcia, 37 ans, a remporté le Masters dimanche à Augusta, en Géorgie (Etats-Unis), le premier Major de golf de la saison. Il s'est adjugé le trophée dans un play-off l'opposant à l'Anglais Justin Rose. Les 18 trous de dimanche n'avaient en effet pas permis de départager les deux joueurs, qui avaient entamé la dernière journée en étant à égalité en tête du classement.

Le Belge Thomas Pieters, pour sa première participation à un Major, a égalé dimanche sur les greens de l'Augusta National Golf Club son score de vendredi, bouclant le dernier tour en 68 coups, soit 4 sous le par. Le jeune Anversois termine ainsi, joliment, à une quatrième place partagée avec l'Américain Matt Kuchar. Les deux hommes totalisent 283 coups, 4 de plus que Garcia et Rose (279, 9 sous le par). "C'est très beau de finir dans le Top 5. C'est juste un peu dommage d'avoir manqué une petite occasion à la fin de mettre davantage de pression sur les leaders. Faire deux ou trois de mieux aurait été joli", a commenté Pieters qui a réussi le par sur ses deux derniers trous et conclu sa journée en 68.

Il s'agit de la première victoire dans un Major pour Sergio Garcia. Il est le troisième Espagnol à être sacré à Augusta, après Seve Ballesteros et Jose Maria Olazabal. Cette victoire avait été longuement attendue, puisqu'il s'agissait de la 74e participation de Garcia à un Major. Thomas Pieters a réalisé un birdie au deuxième trou, mais a ensuite encaissé un bogey au 4e (par: 3). Trois fois victoriaux dans des tournois de l'European Tour, il s'est ensuite rattrapé au 8e trou avec un birdie, qui l'a fait repasser sous le par. Il a bien résisté aux trous 10 et 11, difficiles, en négociant notamment un sublime deuxième coup, de 70 mètres, sur ce dernier. Le quatrième des derniers JO a ensuite aligné une jolie série de 4 birdies à partir du 12e trou, avant d'être forcé au bogey sur le 16e en envoyant sa balle dans le bunker. Il a ensuite géré les deux derniers trous, restant dans le par pour boucler un dernier tour en 68 coups, soit 5 sous le par. Après un troisième tour mitigé qui l'avait fait reculer samedi de la première à la 9e position au classement provisoire du tournoi, il a réalisé dimanche le deuxième meilleur score de tous les concurrents. Seuls le Japonais Hideki Matsuyama et Matt Kuchar ont fait mieux durant cette dernière journée, avec une carte de 67. Kuchar, qui avait devancé Pieters pour la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio, cet été, termine à la même hauteur que notre compatriote, derrière le Sud-Africain Charl Schwartzel, troisième.