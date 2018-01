Thierry Neuville: "Tout compte fait, on a disputé un bon rallye"

Thierry Neuville a analysé sa course au terme de l'épreuve: "Tout compte fait, on a disputé un bon rallye. Jeudi soir, nous avons perdu 4 minutes dans la neige. Je me suis trompé et j'ai présenté mes excuses à la direction de l'équipe et aux mécaniciens. Par la suite, nous avons commencé à nous battre dans le but de faire le meilleur classement possible. Aujourd'hui, nous avons pu remonter encore deux places, ce qui prouve que vous devez toujours y aller à fond. Sans la crevaison vendredi matin et les conditions très difficiles du samedi matin, le podium aurait même été possible. C'est le Monte Carlo. Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe pour leur travail dans des circonstances très difficiles. Nous attendons avec impatience la Suède (2 manche du championnat du 15 au 18 février)".

Victoire de Sébastien Ogier

Le quintuple champion du monde en titre le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford) a remporté dimanche après-midi le rallye de Monte-Carlo, première des treize manches du championnat du monde WRC 2018. Thierry Neuville (Hyundai i20), victime d'une sortie de route dès la 1e des 17 spéciales vendredi, a terminé 5e à 4:53.8 de la Ford Fiesta d'Ogier.

Les Toyota Yaris de l'Estonien Ott Tänak et du Finlandais Jari-Matti Latvala ont pris les 2e et 3e places sur le podium à respectivement 58.3 secondes et 1:52.

La dernière étape chronométrée, la Power Stage, qui permet de marquer des points au championnat, est revenue au Britannique Kris Meeke (Citroën C3). Il a précédé de 2.3 secondes Neuville. Cette performance réussie en compagnie de son copilote Nicolas Gilsoul lui a permis de reprendre deux places au classement final. Le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai) a fini 3e à 4.4 secondes.

Neuville a remporté dimanche les 15e et 16e spéciales et fini aussi 2e de la 13e remportée par Ogier.