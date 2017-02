Super Bowl: on a volé le maillot de Tom Brady

"C'est dommage parce que c'était un beau souvenir", a réagi son épouse l'ancien mannequin Gisèle Bündchen.

Brady est devenu le premier quarterback de l'histoire à avoir remporté cinq Super Bowl. "S'il apparaît sur eBay et prévenez-moi. J'espère le retrouver parce que c'est spécial. Mais que puis-je faire ? Mais je vais recevoir la bague et c'est le plus important", a confié Brady, lundi lors d'une conférence de presse.

Selon certains spécialistes, ce maillot aurait pu valoir entre 300.000 et 500.000 dollars lors d'enchères, mais compte tenu de l'annonce du vol, il ne peut plus désormais être revendu officiellement par celui qui tenterait de le faire.

Les Texas Rangers, la police de l'état, a été chargés d'enquêter sur le vol.