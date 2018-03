Six belges à Doha pour la Coupe du monde de gymnastique

Nina Derwael (TK Sta Paraat Hasselt), aux barres asymétriques et à la poutre, Rune Hermans (Gym Haacht), aux barres asymétriques et au sol, ainsi qu'Axelle Klinckaert (GymMax) à la poutre et au sol chez les dames, Dennis Goossens (TK kerels Waasmunster) aux anneaux, Noah Kuavita (Silok Deurne) au sol, aux barres parallèles et à la barre fixe ainsi que Takumi Onoshima (Ffg) au sol, aux barres parallèles, à la barre fixe et au cheval d'arçons chez les messieurs passeront par les qualifications mercredi et jeudi. Les finales ont lieu vendredi et samedi. Dimanche à Stuttgart, la Belgique - Nina Derwael, Rune Hermans, Axelle Klinckaert, Maellyse Brassart et Senna Deriks - a remporté la DTB Challenge Cup par pays à Stuttgart, Allemagne.