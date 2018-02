Seppe Smits se hisse de justesse en finale du slopestyle

Seppe Smits, champion du monde de slopestyle en snowboard, s'est qualifié in extremis pour la finale de la discipline, samedi aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Le porte-drapeau de la délégation belge a terminé à la 6e et dernière place qualificative de la seconde série. Par contre, Stef Vandeweyer, benjamin du Team Belgium, a été éliminé, terminant 17e et avant-dernier