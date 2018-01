Seppe Smits portera le drapeau belge lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver

Seppe Smits, 26 ans, est champion du monde de snowboard en slopestyle. Il avait pris la 13e place aux Jeux Olympiques de Sotchi en 2014. Il a aussi été vice-champion du monde de Big Air à deux reprises. Seppe Smits est inscrit en slopestyle et en Big Air à PyeongChang.

"C'est un honneur pour moi de porter le drapeau pour le Team Belgium aux Jeux et je m'en réjouis. Je suis convaincu que cela me donnera une motivation supplémentaire pour les qualifications", Et il y a quatre ans, c'était Hanna Mariën (bobsleigh) qui avait reçu cet honneur d'ouvrir le défilé devant la délégation belge. Les JO de PyeongChang se déroulent du 9 au 25 février en Corée du Sud.

La délégation belge se compose de 19 athlètes qui concourront dans 9 sports, soit la plus grosse délégation de l'après-guerre. La Belgique compte 5 médailles à son palmarès, mais la dernière, en bronze, remonte aux Jeux de Nagano au Japon en 1998 avec Bart Veldkamp (sur 5.000m en patinage de vitesse).