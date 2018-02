Seppe Smits et Bart Swings candidats au podium dimanche

Seppe Smits sera le premier à entrer en lice, à 10h00 heure locale (2h00 heure belge), en finale du slopestyle, en snowboard. La finale est divisée en trois runs.

Smits s'est qualifié de justesse pour la finale en prenant la 6e et dernière place qualificative de la seconde série des qualifications samedi, avec une marge d'avance de moins d'un point sur le 7e.

"Aujourd'hui, je voulais juste faire un bon 'run' et me qualifier pour la finale. Demain, le résultat importe peu. Je veux réussir un run et si je peux le faire, je serai satisfait", a déclaré Smits après les qualifications.

L'Anversois de 26 ans, qui vit ses deuxièmes Jeux, a été champion du monde en 2011 et 2017 de slopestyle.

Sebbe De Buck et Stef Vandeweyer n'ont pas passé le cap des qualifications. Le premier, diminué par une fracture au poignet, a terminé 12e de son groupe, le second 17e.

En patinage, c'est à 16h00 heure locale (8h heure belge) que Bart Swings s'élancera sur 5000 m. Le Louvaniste, 4e sur cette distance il y a quatre ans aux Jeux de Sotchi, patinera dans la 5e des 11 séries. Il fera sa course en compagnie du Sud-Coréen Lee Seung-Hoon.

L'épreuve réunit 22 participants sur l'Ovale de Gangneung.

Swings aura la désavantage relatif de patiner juste avant la réfection de la glace. Le grand favori le Néerlandais Sven Kramer s'élancera dans la 10e série.

En soirée, Florent Claude et Michaël Roesch seront au départ du 10 km sprint de biathlon à 20h15 locales (12h15 heure belge) à Alpensia Biathlon Center.