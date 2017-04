Sebastian Vettel (Ferrari) s'impose devant les Mercedes d'Hamilton et de Bottas

Sebastian Vettel (Ferrari) a remporté le Grand Prix de Barheïn de Formule 1, dimanche sur le circuit de Sakhir à Manama. Le quadruple champion du monde (2010, 2011, 2012 et 2013) a décroché le 44e succès de sa carrière en 183 Grands Prix et le 3e au Barheïn après ceux de 2012 et 2013.