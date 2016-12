"Sans changements, les sportifs propres vont se révolter ou ... se doper"

Tygart, qui estime aussi "que le sport en Russie est pourri jusqu'à l'os", est l'homme qui a fait tomber l'ancienne star du cyclisme Lance Armstrong pour dopage.

S'exprimant sur le dopage en Russie révélé fin 2015 qui a privé plus d'une centaine d'athlètes russes des JO de Rio, "d'un côté, ce fut une année difficile et de l'autre, nous sommes en position d'amener un système de dopage d'Etat à répondre de ses actes. C'est exactement ce qu'il fallait. Nous sommes à un moment charnière, mais la fenêtre de tir pour agir va bientôt se refermer. Nous devons mettre le sport en position de faire les réformes nécessaires pour que ce qu'il s'est passé ne se reproduise plus jamais. Les sportifs propres nous regardent, ils sont très frustrés et très en colère qu'un pays aussi puissant (que la Russie) ait pu mettre en place un système de dopage d'une telle efficacité et d'une telle ampleur. S'il n'y a pas de changements, ces sportifs vont soit se révolter, soit avoir eux aussi recours au dopage et c'est inacceptable".

En parlant de révolte, il fait référence aux équipes américaines de bobsleigh et de skeleton qui menacent de boycotter leurs Championnats du monde prévus en février en Russie.

"Le CIO a donné son feu vert au déroulement de cette compétition en Russie alors qu'il avait dit (en juillet dernier) que la Russie ne pouvait plus organiser de grandes compétitions, c'est un camouflet pour les sportifs propres, ils ne sont pas entendus. Pourquoi ces sportifs voudraient-ils participer à une compétition en Russie où il n'y a plus de laboratoire accrédité par l'AMA pour les contrôles antidopage et où il y a le plus total mépris pour les lois et règlements ? Ils ont des raisons légitimes d'être inquiets".

Tygart s'est aussi exprimé sur la réaction de la Russie après les révélations. "Les sportifs dopés ont la même attitude: ils font tout pour minimiser ce qu'ils ont fait. Mais la Russie doit reconnaître l'ampleur du problème et assurer qu'elle va agir, et pas seulement parler. C'est inacceptable pour les sportifs russes qui méritent d'évoluer dans un environnement sain et juste, qui n'ont pas à être obligés d'utiliser des produits dopants pour faire de la compétition. Les sportifs du monde entier, eux, ne veulent pas être volés lorsqu'ils participent à des compétitions internationales où ils affrontent des sportifs russes qui ont été obligés de se soumettre à un programme de dopage d'Etat".

Le rapport McLaren complet sur le dopage organisé en Russie sera publié le 9 décembre. "Je ne sais pas ce qu'il y aura dans le rapport", précise Tygart, "mais il faut se souvenir qu'il s'agira du quatrième rapport concernant la Russie. Ce qui est clair, c'est que le sport en Russie est pourri jusqu'à l'os. Il a manipulé le déroulement de jeux Olympiques (en 2014 à Sotchi NDLR), des sportifs propres ont été volés et ces sportifs méritent maintenant que justice leur soit rendue".

Le patron de l'USADA a aussi évoqué l'agence mondiale antidopage (AMA) très critiquée. "Le problème principal concerne sa gouvernance. Il faut retirer les responsables sportifs de la direction de l'AMA, car il y a conflit d'intérêt. Ce n'est pas une question de personnes, mais une question de principes. Vous ne pouvez pas être membre du comité exécutif du CIO et, en même temps, président de l'AMA, vous ne pouvez pas être président d'une fédération internationale et appartenir au comité de direction de l'AMA, car parfois vous devez prendre des décisions dans l'intérêt des sportifs propres qui peuvent être contraires à l'intérêt à court terme de votre sport. C'est comme si le président de l'Union cycliste internationale (UCI) avait fait partie de la direction de l'USADA quand nous avons lancé notre procédure contre Lance Armstrong et son équipe US Postal".

Tygart a aussi une solution pour aider l'AMA a mener à bien ses missions. "Le CIO peut résoudre ce problème demain, le CIO a dans ses caisses 1,4 milliard de dollars. Il pourrait consacrer 500 millions de dollars pour financer l'AMA et pour soutenir le sport propre, sous peine de voir un jour les spectateurs s'éloigner".