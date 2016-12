Roger Lespagnard, le mentor de Nafi Thiam, élu Coach de l'année

Roger Lespagnard, 70 ans, succède à Hein Vanhaezebrouck, l'entraîneur de La Gantoise, lauréat l'an dernier. Il récolte 447 points et a été choisi à une grande majorité devant Michel Preud'homme, l'entraineur du Club Bruges, 2e avec 205 points et Jacques Borlée, le mentor des Belgian Tornados, 3e avec 183 points.

Kevin De Weert (cyclisme) et Gert Vande Broek (volley) complètent le top 5.

Cela fait 9 ans que Roger Lespagnard, lui-même ancien champion de Belgique de décathlon, s'occupe de Nafi Thiam. Olympien à trois reprises (Mexico 1968, Munich 1972 et Montréal 1976), ce Liégeois a travaillé pour la fédération belge d'athlétisme dont il a dirigé la délégation à Los Angeles en 1984 et à Séoul, quatre ans plus tard.

Ce régent en éducation physique, ancien préparateur physique du Standard, a touché à la politique également, devenant bourgmestre de Fléron en 2010.

Shane McLeod, l'entraîneur néo-zélandais des Red Lions, vice-champions olympiques de hockey à Rio, et Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol des Diables Rouges, ont reçu des points de la part des 281 votants, mais seuls les coaches belges entrent en ligne de compte dans ce référendum.