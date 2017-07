Rallye de Pologne: Thierry Neuville (Hyundai) victorieux pour la 3e fois cette saison

Le Saint-Vithois a remporté 9 des 23 spéciales de ce rallye de Pologne. Logiquement, il s'est finalement imposé avec une confortable avance sur Paddon (à 1:23.9) et sur Ogier (à 2:20.8).

Samedi soir, son plus proche concurrent, l'Estonien Ott Tanak (Ford Fiesta WRC), avait été victime d'un accident alors qu'il ne pointait qu'à 3.1 secondes de Neuville samedi soir. C'est donc le troisième succès de la saison pour Neuville, 29 ans, et son copilote Nicolas Gilson, après leurs victoires en Corse et en Argentine.

Au classement du championnat du monde, Neuville reste deuxième avec 149 points mais voit l'écart avec le leader, Ogier, se réduire. En effet, le Français, quadruple champion du monde en titre, compte 160 unités. Le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) est 3e avec 112 points. La prochaine manche se déroulera en Finlande du 27 au 30 juillet.