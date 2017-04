Quels sportifs sont les plus dopés ?

Le bodybuilding est la discipline la plus sanctionnée au monde avec 270 violations des règles antidopage (VRAD). Selon ce rapport, 67 VRAD ont été constatées en Belgique, ce qui place le pays en cinquième position au niveau des nations, loin derrière la Russie, pays le plus touché (176).

En ce qui concerne les sports, le bodybuilding (270 VRAD) est suivi de l'athlétisme (242), de l'haltérophilie (239) et du cyclisme (200). Des chiffres à relativiser pour ces trois derniers sports, qui sont parmi les plus contrôlés au monde. En athlétisme par exemple, plus de 32.000 échantillons ont été analysés sur l'année 2015, pour un résultat de 242 violations des règles antidopage, soit un ratio de 0,8%.

En cyclisme, avec à peu près 22.400 contrôles, le ratio d'échantillons positifs atteint à peu près 0,9%.

Cela monte légèrement pour l'haltérophilie, puisque 2,3% des 10.300 échantillons contrôlés en 2015 ont débouché sur le constat d'une violation des règles antidopage.

En revanche, le bodybuilding semble largement plus marqué par le fléau du dopage au vu des statistiques. Sur 1.932 contrôles effectués, 270 ont été considérés comme positif, soit près de 14%.

Le football (108 VRAD) arrive en sixième position, derrière le powerlifting (110) et devant le rugby (80).

Au rang des nations, c'est la Russie qui remporte la palme du pays le plus sanctionné. 176 de ses athlètes ont été contrôlés positifs en 2015. Largement plus que l'Italie, 2e de ce classement peu glorieux avec 129 infractions au code antidopage. 50 d'entre elles concernent le cyclisme, de loin le sport le plus touché dans la botte.

L'Inde grimpe sur la 3e marche du podium avec 117 contrôles positifs, dont près de la moitié en haltérophilie (54). La France de son côté est 4e avec 84 violations des règles antidopage. La Belgique arrive en 5e position avec 67 cas. Parmi eux, 33 touchent le bodybuilding, 9 le cyclisme, 4 la boxe et le kickboxing et 3 le Judo.

Au total, 1.929 VRAD touchant 122 nationalités et 85 sports ont été répertoriées. 280 résultent de renseignements fournis par les sportifs eux-même ou bien des membres du personnel d'encadrement sportif, et non de contrôles inopinés.

Un chiffre en nette hausse par rapport à 2014 qui pousse l'AMA à "renforcer ses capacités en matière d'enquêtes et de collecte de renseignements", d'après Craig Reedie, le président de l'Agence.

"Les contrôles restent bien sûr essentiels à la détection du dopage, mais les événements récents ont montré que les enquêtes jouent un rôle de plus en plus important dans la protection des droits des sportifs propres dans le monde entier", a-t-il ajouté.