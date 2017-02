Porté disparu, l'ancien nageur australien Grant Hackett retrouvé sain et sauf

Hackett a lui-même pris contact avec la police. "Il leur a déclaré qu'il voulait juste s'isoler du monde", a expliqué son père soulignant qu'il ne semblait pas être sous l'empire de l'alcool.

L'ancienne star des bassins, médaille d'or sur 1500m à Sydney et à Athènes et dans le 4X200 m libre à Sydney, souffre depuis plusieurs années de problèmes d'alcool, n'avait plus donné de nouvelles après avoir été relâché par la police. Il avait été brièvement interpellé mercredi après avoir été pris d'une "rage incontrôlable" et d'une crise de délires au domicile familial à Gold Coast près de Brisbane. C'est son père qui avait appelé les forces de l'ordre. Hackett avait finalement été relâché quelques heures plus tard sans qu'aucune charge ne soit retenu contre lui avant de disparaitre mystérieusement.

Il avait pris sa retraite au lendemain des JO de Pékin en 2008 puis traversé un divorce compliqué avant de partir en cure de désintoxication en 2014 pour une addiction aux somnifères. Il en était sorti en 2015 avec l'espoir de se qualifier pour Rio et devenir le nageur australien le plus âgé de l'histoire à se qualifier pour les Jeux. Mais il avait échoué.