Politique et immigration s'invitent au Super Bowl via la pub

Les enjeux financiers sont tels lors de ce match qui a réuni, en 2016, 111,9 millions de téléspectateurs, que la polémique, et a fortiori la politique, n'y ont ordinairement pas leur place. Mais dimanche, parmi les spots humoristique, une série de vidéos ont bousculé les us et coutumes de la finale du championnat de la ligue de football américain NFL, le Super Bowl.

La plateforme de réservation d'hébergement chez l'habitant Airbnb a, de loin, frappé le plus fort, avec une publicité qui se posait clairement en réaction au décret migratoire pris il y a dix jours par le président Donald Trump.

"Nous pensons que qui que vous soyez, d'où que vous soyez, qui que vous aimiez, ou en qui vous croyiez, nous avons tous notre place, plus vous acceptez, plus le monde est beau", est le message qui a défilé dans ce spot, sur fond de visages de personnes de multiples origines ethniques. A cette occasion, Airbnb a lancé le mot clef "#weaccept" (nous acceptons).

Avec son film publicitaire, Airbnb a volé la vedette à un autre spot qui avait déclenché un début de polémique, celui du brasseur américain Budweiser. La marque de bière la plus populaire aux Etats-Unis avait consacré son espace publicitaire durant le Super Bowl à l'évocation de l'un des deux fondateurs de Budweiser, Adolphus Busch, et son parcours d'immigré allemand aux Etats-Unis. Le brasseur avait cherché à éteindre la polémique en assurant que le contenu du spot avait été décidé avant le début de l'administration Trump.

Autre sensation de la soirée, le spécialiste des matériaux de construction 84 Lumber a diffusé un spot montrant le parcours d'une femme et de sa fille qui tentent de traverser dans la clandestinité ce qui semble être la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. La publicité diffusée sur Fox ne comprend que la première partie de leur voyage et invite à se rendre sur le site de 84 Lumber pour voir le reste.

Le film intégral montre les deux migrantes qui arrivent devant un mur infranchissable, rappelant le fameux mur frontalier voulu par Donald Trump. Elles trouvent finalement une porte qu'elles parviennent à ouvrir.

S'affiche alors le message: "la volonté de réussir est toujours la bienvenue ici".

Egalement dans le registre de l'immigration, le voyagiste en ligne Expedia a montré une femme qui parcourt le monde pour aller secourir des migrants et aider des populations dans le besoin.

Le spot avait déjà été diffusé aux Etats-Unis le jour de la cérémonie d'investiture de Donald Trump.

Sur les réseaux sociaux, les spots ont suscité des réactions majoritairement positives, même si plusieurs messages étaient très critiques.

D'autres réclames au contenu apolitique et visant uniquement à divertir les spectateurs ont également ponctué la soirée, comme celle de la marque de vin australien Yellow Tail et son kangourou derrière les platines. Un homme simulant la mort pour échaper à son contrat le liant à son opérateur téléphonique ou Arnold Schwarzenegger répétant ses phrases cultes pour la marque de jeu pour smartphone Mobile Strike, ont également égayé le show.