Pierre Gasly titularisé par Toro Rosso dès ce week-end en Malaisie

"Pour les Grands Prix à venir, Pierre Gasly pilotera pour la Scuderia Toro Rosso, à la place de Daniil Kvyat, aux côtés de Carlos Sainz", qui courra pour Renault la saison prochaine, peut-on lire dans ce communiqué.

"Ce changement nous donne l'opportunité de prendre une décision informée quant à nos choix de pilotes pour 2018", ajoute le directeur de l'équipe, Franz Tost.

"Je me sens aussi prêt que possible, ayant dû me préparer à tout en tant que troisième pilote Red Bull cette année", a réagi Gasly. "Je ferai tout mon possible pour avoir de bons résultats avec la Scuderia Toro Rosso lors des courses à venir."

Kvyat, actuel 19e au Championnat du monde de F1 avec quatre points marqués, "reste membre de la famille Red Bull", indique diplomatiquement le communiqué.

"Pour une variété de raisons, certaines liées à des problèmes techniques, d'autres à des erreurs de sa part, Daniil Kvyat n'a pas vraiment montré son potentiel cette saison, c'est pourquoi nous le mettons de côté pour les prochaines courses", explique Tost.

Le Russe de 23 ans a fait ses débuts en F1 lors de la saison 2014 avec Toro Rosso. Promu dans l'écurie soeur Red Bull en 2015, il avait été rétrogradé en 2016 au profit du jeune prodige néerlandais Max Verstappen.

Pierre Gasly est né le 7 février 1996 à Rouen (Normandie). Membre du programme junior de Red Bull et champion de GP2 l'an dernier, il dispute cette saison le Championnat japonais de Super Formula, dont il est deuxième à 0,5 pt du leader.

Deux autres Français évoluent actuellement en F1, Romain Grosjean (Haas) et Esteban Ocon (Force India).