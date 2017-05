Ostende balaie Charleroi 74-56 et rejoint la finale

Après avoir remporté les deux premières manches, les Côtiers avaient l'occasion de se qualifier pour la finale des play-offs en cas de victoire.

Après un premier quart-temps équilibré qui s'est terminé sur le score de 16-14, les hommes de Dario Gjergja ont dominé les Carolos dans le deuxième quart-temps (25-8) pour mener 41-22 au repos. Avec une telle avance, les quintuples champions de Belgique géraient en deuxième mi-temps pour finalement s'imposer 74-56. Khalid Boukichou s'est distingué côté ostendais avec 22 points et 8 rebonds.

Côté carolo, la saison compliquée se termine sur une lourde défaite. Ostende aura donc l'occasion d'aller chercher un sixième titre de champion consécutif et pourra récupérer en attendant son adversaire. Dans l'autre demi-finale, Anvers et le Brussels ont chacun remporté une manche et disputeront le troisième match ce lundi soir à la Lotto Arena.