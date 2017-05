On a échangé nos sports...

Les reines du stick ont ainsi dévalé en bob alors que celles de la glisse ont essayé de guider et taper la balle avec un baton. "Faire la connaissance des joueuses de hockey a été une joie, mais aussi un enrichissement", s'est après coup réjouie Elfje Willemsen. "Ce genre d'expérience permet à chacune d'apprendre un tas de choses..."

La journée des Panters avait commencé au Sportimonium d'Hofstade où elles ont eu l'occasion de s'initier au bobsleigh dans des conditions un peu particulières vu que la véritable pratique de ce sport n'est pas possible en Belgique. Elfje Willemsen, qui décidera de son avenir sportif après les Jeux d'Hiver de Pyeongchang s'est montrée admirative. "Pour une première fois je les ai trouvées très fortes, rapides et explosives. Il leur manque peut-être juste un peu de puissance", a-t-elle commenté. "Ce genre d'expérience est franchement très intéressante et peut se réveler fort instructive, notamment en matière de méthodes d'entraînement. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ainsi l'occasion d'être en contact et d'échanger ses connaissances et impressions avec des championnes de sports d'été..."

Panthers et Bullets ont ensuite rejoint Malines pour une initiation au hockey. Les Panthers, qui tenteront en juillet de se qualifier pour les mondiaux, ont joué les professeurs et ont pu se rendre compte de la combativité des Bullets, même si celles-ci ont forcément affiché des lacunes techniques. "Mais quel engagement !", a pointé le Performance Manager Hannes Agache. "Surtout Elfje, qui a visiblement beaucoup à nous apprendre sur ce plan. Le hockey est évidemment un sport qu'on n'apprend pas comme ça en quelques heures, mais ces filles nous sont clairement supérieures en puissance. On peut par contre rivaliser en explosivité..."