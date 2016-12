Nike veut le marathon sous les deux heures

Fin septembre 2014, le Kényan Dennis Kimetto a établi un nouveau record du monde en marathon (2:02:57), un chrono qui n'a été approché que par Kenenisa Bekele (2:03:03) et Eliud Kipchoge (2:03:05). Après plus de deux ans de recherches, de préparation et de tests, Nike a mis sur pied une mission incroyable: courir un marathon en moins de deux heures, soit trois minutes de moins que le record du monde.

Parmi les centaines d'athlètes de l'écurie Nike, des scientifiques du Breaking2 Teamont sélectionné trois coureurs de fond, Kipchoge (Kenya), Lelisa Desisa (Éthiopie) et Zersenay Tadese (Érythrée). Au printemps, sur un circuit fermé et dans des conditions idéales, ils doivent effectuer une première tentative.

Dans les mois à venir, le trio va suivre un programme intense, sous la direction de nutritionnistes, de physiologues et de collaborateurs du département Footwear Innovation. "C'est certainement réalisable. Je voulais vraiment participer à ce projet", a commenté Tadese.

Par Chris Tetaert