NBA Night: tous les "gros" chutent... sauf Boston (Vidéos)

Toutes les grosses cylindrées chutent, sauf Boston

Avant-dernier match de saison régulière compliquée pour les quatre principaux prétendants au titre cette année.

À l'Ouest, Golden State s'est incliné sur son parquet face à Utah (en lutte pour la 4e place avec les Clippers, "spot" important pour bénéficier de l'avantage du terrain), malgré un bon Stephen Curry (28 points). Utah a pu compter une nouvelle fois sur un excellent Rudy Gobert (17 points et 18 rebonds). Les Warriors étaient déjà certains de terminer premiers de leur Conférence.

Les Spurs, assurés de terminer 2e (premier tour des Play-Offs contre Memphis), ont concédé une courte défaite à Portland (99-98). Napier a dynamité les attaques des Blazers (32 points, 5 passes). Leonard pour les Spurs a marqué 18 points.

Houston, assuré aussi de son "spot" dans sa Conférence (3e) s'est incliné aux Clippers assez lourdement (125-96).

À l'Est, les Cavaliers de Cleveland se sont encore une fois inclinés après prolongations, à Miami (126-123), sans LeBron James ni Kyrie Irving. Grosse performance de Williams et Love pour les Cavs. Whiteside (23 points et 18 rebonds) a sorti une très grosse performance pour permettre à la franchise de South Beach d'encore espérer la 8e place à l'Est.

Boston est la seule "grosse" équipe à s'être imposée hier soir. Les hommes de Brad Stevens n'ont connu aucune difficulté face à Brooklyn (114-105) avec 27 points de Thomas.

Les Bulls et Indiana tout proches des Play-Offs

Chicago, Indiana et Miami sont engagés dans une lutte folle pour s'adjuger une place en Play-Offs. Deux places sont encore à pourvoir. Chicago (victoire fleuve hier contre Orlando, 122-75) et Indiana (victoire 111-120 sur le parquet de Philadelphie) sont les mieux placés. Miami, malgré sa victoire, est en position défavorable (9e) et doit espérer une déconvenue de Indiana et/ou Chicago.

Dans les autres matchs, Washington a battu Detroit (qui jouait son dernier match au mythique "Palace"), et Milwaukee a battu Charlotte.