NBA Night: Russell Westbrook entre dans la légende (Vidéos)

Le meneur du Thunder aura réussi hier soir un exploit totalement incroyable, en inscrivant son 42e 'triple-double' de la saison, avec une ligne de statistiques tout aussi hallucinante, à 50 points, 16 rebonds, 10 passes. Le célèbre numéro "0" s'est même permis de donner la victoire à son équipe, sur le buzzer, face à Denver (106-105). Westbrook a battu le record d'Oscar Robertson, vieux de presque 55 ans.

La victoire du Thunder sur Denver permet à Portland d'être assuré de terminer 8e et d'ainsi se qualifier pour les Play-Offs à l'Ouest. Damian Lillard et ses coéquipiers rencontreront les Golden State Warriors au premier tour.

Les Cavaliers de LeBron James, encore en 'triple-double' lui aussi hier (32 points, 16 rebonds et 10 passes), se sont fait remonter par les Hawks d'Atlanta après avoir mené pendant toute la rencontre. Atlanta, bien emmenés par Howard, Hardaway et Millsap, arracheront la prolongation, avant de s'imposer 126-125 face aux champions en titre.

Dans les autres rencontres de la nuit, Detroit a battu Memphis, Phoenix a battu Dallas, Houston s'est imposé à Sacramento et les Lakers ont battu Minnesota, sur le fil.

Classement

À l'Est, Cleveland et Boston sont à égalité, Toronto est 3e, Washington 4e, Atlanta 5, Milwaukee 6, Indiana 7 et les Bulls 8. A noter qu'il reste 3 équipes pour 2 places (Indiana, Chicago et Miami), et qu'on ne sait toujours pas qui finira 1er, 2e ou 3e.

À l'Ouest, Golden State est 1er, les Spurs 2e, Houston 3e, Utah et les Clippers sont égalité, le Thunder est 6e, Memphis 7 et Portland 8 et dernier qualifié. On sait déjà que Golden State jouera contre Portland, que les Spurs affronteront Memphis et que Houston affrontera lui le Thunder.