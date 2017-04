NBA Night: Russell Westbrook encore en 'triple-double' (VIDEOS)

Westbrook égale le vieux record d'Oscar Robertson

Russell Westbrook, le meneur athlétique du Thunder d'Oklahoma City est entré dans la légende en égalant le record de 'triple-double' d'Oscar Robertson, qui datait de plus de 45 ans. Le numéro "0" a ainsi porté son total à 41 hier soir après une victoire très nette face aux Bucks de Milwaukee (110-79), à 12 points, 13 assists et 13 rebonds. Il reste à l'Américain 5 matchs pour tenter de battre le record, ce qui, au vu de ses dernières performances, semble de plus en plus probable.

Golden State et Cleveland sans trembler

Les Californiens de Golden State, bien emmenés par un Klay Thompson de feu (41 points), sont facilement venus à bout des Wolves du Minnesota (121-107) pour signer une 12e victiore consécutive, portant leur total à 63.

Cleveland n'a pas connu non plus de difficulté face au Magic d'Orlando (122-102) après une première mi-temps pourtant très serrée. LeBron James a une nouvelle fois signé, lui aussi, un 'triple-double' à 18 points, 11 passes et 11 rebonds. Kevin Love a porté son total de points à 28 pour 11 rebonds, Irving a marqué 24 points.

Les San Antonio Spurs ont battu les Memphis Grizzlies après avoir arraché la prolongation (95-89). Les Texans pointent désormais à 60 victoires (pour 17 défaites). Kawhi Leonard a une nouvelle fois réalisé une excellente performance (32 points, 11 rebonds et 4 passes). Du côté des "Grizz", Zach Randolph a soigné ses stats, avec 18 points et 16 rebonds.

Les Bulls quant à eux n'ont pas pu confirmé leur spirale positive du moment. Les hommes de Fred Hoiberg se sont inclinés sur le parquet des Knicks, 100 à 91.

Dans les autres matchs, victoire d'Indiana sur Toronto, de Washington face à Charlotte, de Brooklyn face à Sixers, de Denver sur New Orleans, d'Utah face à Portland et de Sacramento face à Dallas.