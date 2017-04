NBA Night (Play-Offs): Houston qualifié, les Spurs et Utah prennent l'avantage (Vidéos)

Houstron vers les demi-finales

Après avoir remporté le Game 4 sur le terrain d'OKC, les coéquipiers de James Harden revenaient confiants dans le Texas. Oklahoma commençait à faire douter les Rockets en fin de 3e quart-temps (77-72) avant un excellent dernier quart de Houston qui s'impose finalement 105-99 et se qualifie pour les demi-finales, soit contre San Antonio, soit contre les Grizzlies. Westbrook a tout de même rendu, encore une fois, une excellente copie (47 points, 11 rebonds et 9 passes). Harden, lui, a marqué 34 points, pris 8 rebonds et donné 4 passes décisives.

Les Spurs et Utah prennent l'avantage

Les San Antonio Spurs, surpris par Memphis après avoir gagné leurs deux premiers matchs à la maison, ont remporté le Game 5 (116-103) à domicile et se donnent de l'air pour la manche 6, peut-être décisive, à Memphis. Kawhi Leonard a porté son compteur à 28 points, Mills 20 et Parker 16 pour les Texans. À noter les 26 points de Mike Conley pour les Grizzlies.

Le Jazz de l'Utah prend un gros avantage pour la qualification après sa victoire 96-92 sur le parquet des Clippers de Los Angeles, et mène 3-2 avant le Game 6 à domicile. Pour Utah, Hayward porte son total de points à 27 (et 8 rebonds), Rudy Gobert encore en "double-double" (11 points et 11 rebonds). Du côté des Californiens, à noter la belle performance de Chris Paul (28 points, 4 rebonds, 9 passes), de Reddick (26 points) et de Jordan (14 points, 12 rebonds).

Aujourd'hui: Washington-Atlanta (2-2) et Boston-Chicago (2-2).