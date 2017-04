NBA Night (Play-Offs): Golden State qualifié, Toronto prend l'avantage (Vidéos)

Golden State passe en demi-finale de Conférence

Les Warriors n'ont connu aucune difficulté dans cette série face aux Blazers. Les hommes de Steve Kerr n'ont jamais tremblé hier soir et se permettent de "sweeper" leurs adversaires (4-0). Les Californiens avaient déjà une confortable avance à la mi-temps (72-48) et s'imposent finalement 128-103, avec un grand Stephen Curry, à 37 poins, 7 rebonds et 8 passes. Lillard a marqué 34 points pour les Blazers. Golden State est la 2e équipe qualifiée après Cleveland.

Toronto prend l'avance face à Milwaukee

Après avoir connu pas mal de difficultés et avoir été menés 2-1, les Raptors ont repris l'avantage sur leur terrain hier soir face aux Bucks de Milwaukee, 118-93. Lowry a marqué 16 points et donné 10 passes, Powell a marqué 25 points. 30 points et 9 rebonds pour Giannis Antetokoumpo pour les Bucks. Le match 6 et peut-être décisif aura lieu dans le Wisconsin le 27.

Atlanta revient sur Washington

Menés 2-0 après les deux premières joutes disputées dans la capitale américaine, les Hawks se devaient de réagir sur leur parquet. Les hommes de Mike Budenholzer sont parvenus à égaliser grâce à un bon Dwight Howard, encore précieux aux rebonds (16 points, 15 rebonds). Du côté des Wizards, John Wall et Bradley Beal combinent 54 points à eux deux. Manche 5 à Washington demain midi.

Cette nuit: Houston-Oklahoma (3-1), San Antonio-Memphis (2-2) et Clippers-Utah (2-2),