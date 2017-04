NBA Night (Play-Offs): Cleveland qualifié, Houston bien parti (Vidéos)

LeBron James et les Cavaliers continuent leur route

Pour la 3e année consécutive, les champions en titre ont "sweepé" (battre un adversaire 4 matchs à 0) leur opposant au premier tour. Cette année, c'est Indiana et Paul George qui en ont fait les frais. Après une fin de match serrée, la franchise de l'Ohio s'impose finalement 106-102, avec encore une grosse performance de James, à 33 points, 10 rebonds et 4 passes. Love a pris 16 rebonds et Irving a marqué 28 points. Du côté des Pacers, Stephenson a marqué 22 points.

Houston sur la bonne voie

Houston est bien parti contre Oklahoma avec sa victoire d'hier (113-109). L'équipe texane, emmenée par un Nene efficace à 28 points et 10 rebonds, mène 3-1 dans cette série. Le match à Houston dans quelques jours pourrait permettre aux coéquipiers de James Harden de filer en demi-finales de Conférence, face à San Antonio ou face à Memphis (2 victoire partout actuellement).

Boston recolle

Après avoir complètement manqué leurs deux premiers matchs, les Celtics de Boston ont remis les pendules à l'heure en égalisant à deux manches partout face aux Bulls de Chicago, après une victoire dans l'Illinois 104-95). Les hommes de Stevens ont pu compter sur un Thomas encore en très grande forme, avec 33 points, 4 rebonds et 7 passes. Du côté des Bulls, Jimmy Butler rend une très belle copie, avec 33 points, 5 rebonds et 9 passes.

Utah revient à 2-2

Le Jazz de l'Utah et les Clippers se livrent une bataille acharnée dans ce premier tour des Play-Offs. Les coéquipiers de Rudy Gobert, encore en 'double-double' (15 points et 13 rebonds) hier soir, ont recollé aux Clippers (2 manches gagnées partout). À noter les 28 points de Joe Johnson pour le Jazz, et les 27 points et 12 passes de Chris Paul pour les Clippers.

Cette nuit: Toronto-Milwaukee (2-2), Atlanta-Washington (1-2) et Portland-Golden State (0-3).