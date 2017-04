NBA Night (Play-Offs): Cleveland et San Antonio assurent et se rassurent (Vidéos)

Après sa courte victoire au match 1 du premier tour des Play-Offs de la Conférence Est face à Indiana (109-108), LeBron James et les Cavaliers ont assuré leur avantage du terrain en remportant leur deuxième match assez facilement, 117-111. Le "Big Three" des Cavs s'est illustré de belle manière, LeBron James finissant à 25 points, 10 rebonds et 7 passes, Kevin Love à 27 points et 11 rebonds et Kyrie Irving à 37 points. Du côté des Pacers, Paul George termine avec 32 points et 8 rebonds, Teague avec 23 points. Le 3e match aura lieu sur le parquet d'Indiana dans la nuit du 20 au 21 avril.

Dans l'autre match de la nuit, les Spurs de San Antonio ont eux aussi assuré leur avantage du terrain en s'imposant facilement face à Memphis, 96-82. Après une première victoire sur leur parquet, les hommes de Gregg Popovich se donnent de l'air avant deux matchs dans le Tennessee. Kawhi Leonard termine avec 37 points et 11 rebonds. Conley pour les Grizzlies a marqué 24 points.

Le 3e match aura lieu à Memphis aussi dans le nuit du 20 au 21 avril.

Pour rappel, il faut 4 victoires à une équipe pour se qualifier pour le tour suivant des Play-Offs.

Ce soir, deuxième match entre Toronto et Milwaukee (0-1), Boston et Chicago (0-1) et LA Clippers et le Jazz de l'Utah (0-1).