NBA Night (Play-Offs): Boston au pied du mur, Toronto et les Clippers reviennent (Vidéos)

Après avoir été surpris une première par des Bulls, les Celtics n'ont pas mieux réussi leur deuxième match, en concédant une défaite 97-111 sur leur parquet. Rajon Rondo, ex-joueur emblématique de Boston, a réalisé une excellente performance à 11 points, 9 rebonds et surtout 14 passes. Butler et Lopez ont eux aussi permis à leur équipe de mener tranquillement 2 matchs à 0. De l'autre côté, Isaiah Thomas, toujours marqué par le récent décès tragique de sa soeur, a lui aussi rendu une copie très intéressante, avec 20 points. Les Bulls, qui ont accroché tardivement leur place en Play-Offs, sont en train de réaliser un exploit assez inattendu. Ils retournent à Chicago avec un avantage confortable. 3e match dans la nuit de vendredi à samedi.

Toronto recolle

De son côté, Toronto devait absolument se refaire après une défaite concédée sur son terrain face à Milwaukee. Les Canadiens ont remis les compteurs à égalité en s'imposant 106-100. Kyle Lowry et DeMar DeRozan ont mené leur équipe vers la victoire avec respectivement 22 et 23 points marqués. Du côté des Bucks, encore une superbe performance de Giannis Antetokoumpo, avec 24 points, 15 rebonds et 7 passes décisives. 3e match dans le Wisconsin dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les Clippers égalisent

Après avoir perdu le premier match, les hommes de 'Doc' Rivers ont remis les pendules à l'heure en s'imposant 99 à 91 contre Utah. Los Angeles a pu compter sur ses 3 hommes forts. Griffin termine avec 24 points, Jordan 18 points et 15 rebonds et Chris Paul 21 points. Du côté di Jazz, Gordon Hayward a porté son total de points à 20. Prochain match à Sat Lake City dans la nuit de vendredi à samedi.

Pour rappel, il faut remporter 4 matchs dans sa série pour accéder au prochain tour.

Cette nuit, Washington-Atlanta (1-0), Houston-OKC (1-0) et Golden State-Portland (1-0).