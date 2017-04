NBA Night: beaucoup de matchs de classement hier soir (Vidéos)

Peu de matchs avec enjeu

La plupart des équipes abordaient hier soir leur avant-dernier match de la saison régulière avec peu d'enjeu, soit parce qu'elles connaissaissaient déjà leur position pour les Play-Offs, soit parce qu'elles étaient déjà éliminées.

Sacramento a battu les Suns de Phoenix 129-104, avec 30 points et 6 rebonds pour Hield.

Les Lakers se sont imposés face aux Pelicans 108-96 avec un très bon Metta World Peace. Du côté des Pels, Diallo finit avec une belle performance, à 19 points et 11 rebonds.

Les Nuggets de Denver savaient déjà qu'ils finiraient à la 9e place de la Conférence Ouest, mais ont tout de même battu les Mavericks de Dallas (12e) 109-91, malgré un bon Nowitzki (21 points, 8 rebonds).

Le Thunder, déjà assuré de terminer 6e à l'Ouest et d'affronter Houston au premier tour, a disposé des Wolves du Minnesota 100 à 98, sans Westbrook, avec un shoot victorieux d'Oladipo, qui finit avec 20 points, 9 rebonds et 6 passes. Du côté des protégés de Tom Thibodeau, Towns a inscrit 26 points et pris 12 rebonds, Rubio a marqué 14 points et a distribué 10 passes.

Atlanta s'assure la 5e place et jouera Washington

Les Hawks d'Atlanta ont battu Charlotte très facilement 103-76, avec un bon Howard (19 points et 12 rebonds. Ce match permet à la franchise de Géorgie de valier sa 5e place à l'Est (ils étaient en lutte avec les Bucks de Milwaukee) et défiera Washington (4e) au premier tour des Play-Offs à l'Est.

L'ultime journée de la phase régulière se joue cette nuit.