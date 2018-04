NBA = N(ationale) B(lessures) A(ssociation)?

Les play-offs de NBA ont débuté. Ce n'est pas la super équipe des Golden State Warriors qui est en tête du championnat régulier mais les Houston Rockets de James Harden. Les Warriors ont disputé trois finales d'affilée et en ont gagné deux. Ils sont fatigués mentalement mais aussi accablés par les pépins physiques, à commencer par leur Fab Four : Stephen Curry (quatre entorses de la cheville et maintenant une blessure au genou), Kevin Durant (fracture d'une côte), Klay Thompson (fracture du pouce) et Draymond Green (bassin froissé).

