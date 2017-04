NBA: Golden State, Houston et Washington restent maîtres chez eux et mènent 2 à 0

Golden State, N.1 à l'Ouest; Houston, N.3 à l'Ouest; et Washington, N.4 à l'Est, mènent 2 à 0 dans leur série disputée au meilleur des sept matchs. Les Warriors, malgré l'absence de Kevin Durant et une adresse incertaine de leurs tireurs, n'ont laissé aucune chance à Portland battu 110-81. Peu coutumiers du fait, les Californiens se sont appuyés sur leur défense et sur leur intérieur Draymond Green en particulier (12 rbs, 10 ass, 6 pts, 3 blocs). Le pivot remplaçant JaVale McGee a lui réussi 4 blocs, 5 rebonds mais aussi 15 points en 13 minutes.

Le duel des arrières est revenu à Curry (19 pts, 6 ass, 6 rbs, 4 interceptions) et Thompson (16 pts), malgré un 12/35 aux tirs. Les Blazers Lillard et McCollum, qui avaient cumulé 75 points lors du 1er match, ont été limités à respectivement 12 et 11 points.

Blazers et Warriors se retrouvent samedi à Portland.

Le duel individuel le plus attendu est celui qui oppose Russell Westbrook, le meneur d'Oklahoma City, à James Harden, celui de Houston, soit les deux candidats au titre de MVP de la saison. Westbrook, meilleur marqueur de la NBA et nouveau roi du triple-double (42 en une saison régulière), a encore sorti le grand jeu. Avec 51 points, 10 rebonds, 13 passes décisives, 4 interceptions et 1 contre, il a réalisé le sixième triple-double en play-offs de sa carrière et est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à réussir un triple-double en play-offs avec plus de 50 points. Ce ne fut toutefois pas suffisant. OKC s'est incliné 115-111. James Harden a totalisé 35 points, 8 assists et 4 rebonds. Il a eu la chance d'être épaulé par deux autres gâchettes: Eric Gordon (22 pts) et Lou Williams (21 pts).

OKC accueille la 3e manche vendredi.

C'est encore un meneur de jeu, John Wall (32 pts, 9 ass) qui a été le grand responsable de la victoire de Washington sur Atlanta 109-101. Associé à son équipier Bradley Beal (31 pts dont 16 dans la dernière période), ils ont marqué 24 points dans le dernier quart soit plus que toute l'équipe d'Atlanta qui en a inscrit 23.

Le 3e match se jouera samedi à Atlanta.