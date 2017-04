NBA: encore sept équipes en course pour les play-offs à l'Est (Vidéo)

Atlanta, 5e (40 v-38 d), n'est toujours pas qualifié avec seulement deux victoires de plus que Miami 9e (38 v-40 d). Les Hawks ont décroché une victoire importante jeudi contre Boston. Ils se sont imposés 123-116 grâce à Paul Millsap (26 pts, 12 rbds) qui leur a permis de toujours faire la course en tête face aux Celtics qui n'avaient pas digéré leur déroute de la veille contre Cleveland (114-91). Relégués à vingt points en 3e période, les Celtics ont attendu le 4e quart-temps pour se rebeller et revenir dans la dernière minute à cinq points (121-116), sous l'impulsion d'Isaiah Thomas (35 pts) et de Jae Crowder (24 pts). Boston (50 v-29 d) voit ses espoirs de terminer premier de la Conférence semblent s'être envolés. Cleveland (51 v-27 d) devrait finir en tête.

Atlanta doit encore jouer contre Cleveland, à Cleveland contre Charlotte et à Indiana. Indiana a battu un autre prétendant à la phase finale, Milwaukee 104-89 avec 23 points de Paul George, qui a retrouvé son meilleur niveau. Les Pacers sont 8es avec le même bilan que Chicago (39 v-40 d), tandis que les Bucks sont 6e (40 v-39 d).

Les Pacers accueillent Orlando et Philadelphie et se rendent à Atlanta. Milwaukee reçoit Philadelphie, et se déplace à Charlotte et Boston. La victoire la plus importante a été décrochée par Chicago qui a repris son destin en mains en s'imposant à Philadelphie 90-102. Sa vedette Jimmy Butler a réalisé son 4e triple-double en carrière (19 pts, 10 rbs et 10 passes décisives).

Les Bulls occupent la 7e place (39 v-40 d) et leur programme est facile (Brooklyn, à Orlando et à Brooklyn). Charlotte (36 v-43 d), 10e, et Detroit (35 v-43 d), 11e, ne sont pas encore éliminés mais ils n'ont plus qu'une chance théorique. Dans la Conférence Ouest, Portland semble le mieux placé pour obtenir le 8e et dernier ticket des play-offs. Les Trail Blazers ont battu Minnesota 105-98, grâce à un festival à trois points d'Allen Crabbe (25 pts, 8 tirs primés). Portland (39 v-40 d) dispose désormais d'une victoire et demie d'avance sur Denver (37 v-41 d), dernière équipe à pouvoir encore devancer les Trail Blazers.