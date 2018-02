Nafissatou Thiam renonce à disputer les Mondiaux indoor à Birmingham

"Bons feeling et résultats lors de mes deux compétitions indoor ces derniers week-ends!", a écrit Thiam sur les réseaux sociaux. "Ça m'a fait du bien de briser la routine des entraînements hivernaux pour un moment. Néanmoins, pas de championnats du monde indoor pour moi cette année, je reste 100% concentrée sur mon objectif N.1 de l'année, les championnats d'Europe de cet été! On continue de travailler dur avec Berlin en ligne de mire".

Championne olympique et du monde de l'heptathlon, Thiam compte ajouter le titre européen à son déjà riche palmarès. En salle, elle était devenue championne d'Europe du pentathlon l'an passé à Belgrade.

Thiam avait repris la compétition début février lors du Meeting du Val d'Oise, où elle a remporté un triathlon (poids, 60m haies et hauteur), signant un record personnel au poids.

Samedi, elle s'était classée deuxième à la longueur et troisième sur 60m haies aux championnats de Belgique en salle, à Gand. Après le National, elle avait laissé plané le doute quant à sa participation aux Mondiaux. "J'étais venue à Gand pour savoir où j'en suis pour le championnat du monde en salle et cela n'a pas été possible", avait-elle déclaré, regrettant son concours à la longueur où un seul de ses bonds avait été valable.

Eline Berings est la seule athlète belge à avoir décroché sa qualification en individuel pour Birmingham.