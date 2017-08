Nafissatou Thiam pour l'Histoire

Le dimanche 6 août 2017 peut devenir une nouvelle date mémorable dans l'histoire de l'athlétisme et du sport belge. Nafissatou Thiam peut aux environs de 21h42 (belges) et quelques secondes devenir la première championne du monde belge d'athlétisme. Elle bouclera à ce moment la 7e et dernière épreuve (le 800 m) de son heptathlon.