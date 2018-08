Nafissatou Thiam deuxième de l'heptathlon après la première journée

Nafissatou Thiam qui avait pris la tête de l'heptathlon des championnats d'Europe d'athlétisme après le lancer du poids, jeudi à Berlin, a reculé à la deuxième place au terme du 200 mètres, la quatrième et dernière épreuve de la journée. Elle accuse un retard de 87 points sur la Britannique Katarina Johnson-Thompson. La championne olympique et du monde en titre a fini cinquième de sa série en 24.81, juste derrière Noor Vidts (24.80), et assez loin de son record personnel (24.40). Sa performance ne lui a rapporté que 904 points.