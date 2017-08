Nafi Thiam renforce sa première place après le javelot

La championne olympique a lancé le javelot à 53m93 et a décroché une deuxième place, qui lui a rapporté 936 points. La Namuroise est en tête du classement avec 5.980 points au moment d'entamer la dernière épreuve. Elle possède désormais 172 points d'avance sur Carolin Schäfer (5.808 points), qui a empoché 860 points avec un jet à 49m99. La Néerlandaise Anouk Vetter, qui a remporté le concours avec un lancer à 58m41, est troisième avec 5.805 points. Lors de ses premiers essais, Thiam s'est arrêtée à 49m93 et 48m68. Le record personnel et de Belgique de Thiam au javelot est de 59m32, établi en mai au prestigieux meeting de Götzis, en Autriche.

Dans les précédentes épreuves, samedi, Thiam a franchi 1m95 à la hauteur, a lancé le poids à 15m17, a terminé onzième du 100 m haies (13.54) et quatorzième du 200 m (24.57). Dimanche, elle a sauté 6m57 en longueur, sa meilleure performance de l'année.

Après six épreuves, Thiam compte 144 points de moins sur son tableau de marche, qui lui a permis de battre le record de Belgique à Götzis (7.013 points)..

Avec un jet à 35m44, Hanne Maudens a engrangé 580 supplémentaires et se retrouve en 25 position au classement avec 4.826 points.