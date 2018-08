Nafi Thiam, Destiny's Child

Nafissatou est née en 1994 et ses parents lui ont donné le nom de sa grand-mère sénégalaise, une battante. Ce n'est donc pas un hasard si le destin a fait de Nafi Thiam une championne olympique et une championne du monde en attendant peut-être, vendredi, un titre européen. Voici comment la confiture s'est transformée en or.